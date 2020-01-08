Zara Atatürk Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere gazetecilik mesleği, yazarlık, editörlük, muhabirlik, gazetenin baskıya hazırlık ve baskı aşamaları konularında bilgiler verildi.

Gazeteci çizgi film kahramanlarının da anlatıldığı etkinlikte gazetecilik ile ilgili çizgi film ve gazete nasıl basılır belgeseli minik öğrenciler tarafından beğeniyle izlendi.

Kamera ile çekim yapan öğrencilere etkinlik sonrası boyama kitabı hediye edildi.

Etkinlik hakkında açıklama yapan okulun müdürü Metin Çınar, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebeti ile okulumuzda 'Hayalimdeki Meslek Gazetecilik' etkinliği düzenlendik. Bu etkinlikle gazetecilik mesleğinin çocuklarımıza tanıtılması, aynı zamanda da çocuklarımızın gazeteciliğe alakalarının ölçülmesi sağlandı." diye konuştu.

Kaynak: AA