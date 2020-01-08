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Tatvan'da öğrenciler için sinema etkinliği düzenlendi08 Ocak 2020 Çarşamba 17:50 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 17:50
Tatvan ilçesinde öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenlendi.
[Fotoğraf: AA]
Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ın eşi ve Gönül Elçileri İlçe Temsilcisi Arzu Özkan öncülüğünde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, alışveriş merkezindeki sinema salonunda Rafadan Tayfa 2 filmini izledi.
Keyifli bir gün geçiren öğrenciler, daha sonra öğretmenleri eşliğinde servislerle okullara bırakıldı.
Kaynak: AA