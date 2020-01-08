DSİ'den yapılan açıklamada, 2018'deki yasal düzenleme sonucunda ülke genelindeki arazilerin toplulaştırma çalışmasını yapma yetkisinin genel müdürlüklerine verildiği hatırlatıldı.

Arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetlerinin yüzde 90 azaldığı ifade edilen açıklamada, sağlanan katma değerden dolayı arazi değerinin de en az iki katı arttığı aktarıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 yılında Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da yürütülen çalışmaların 2020'de de devam edeceğini belirtti.

Aydın, şunları kaydetti:

"Erzurum'da 2019 yılında 5 projede toplam 839 bin 610 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında, kurumumuza devir öncesi 93 bin 730 dekar olan toplulaştırılan alan olmakla birlikte devam eden çalışmalarla 418 bin 500 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir. Erzincan’da ise toplam 1 milyon 760 bin dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmalarının büyük bir bölümünün 2020 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir. Ağrı'da da 2019 yılında 2 adet projede toplam 628 bin 750 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında, kurumumuza devir öncesi 53 bin 640 dekar olan toplulaştırılan alana ilave olarak 2019 yılında da 25 bin 604 dekar alanın toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri yapılmıştır."

Aydın, böylece Ağrı'da toplam toplulaştırma yapılan alanın 79 bin 244 dekar alana ulaştığını vurgulayarak, çalışmalarla 549 bin 506 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılmasının hedeflendiğini aktardı.

Mevlüt Aydın, çalışmalar kapsamında, ayrıca sınırların düzeltilmesi, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da açıkladı.

Kaynak: AA