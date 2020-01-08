Kocaeli'de belli aralıklarla etkili olan sağanak yağış, Kandıra ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışlar, Elmacık Mahallesi ile Araman Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolun Sakallar mevkisindeki 150 metrelik kısmında çökmeye neden oldu.

Olay sırasında yolun çöken kısmında kalan bir panelvan ile sulama tankeri, iş makineleri yardımıyla çıkarıldı.

Jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapatarak araçları alternatif yollara yönlendirirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bölgede çalışma başlatıldı.

Öte yandan, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, olay yerinde incelemede bulundu.

Kaynak: AA