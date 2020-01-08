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Baskil'de "Yaramaz Nuri" oyunu sahnelendi08 Ocak 2020 Çarşamba 17:43 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 17:43
Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Elazığ Şizofreni Dayanışma Derneğince yürütülen "Yargılamıyorum Anlıyorum" projesi kapsamında Baskil Vakıfbank Ortaokulunda tiyatro oyununu sahneledi.
[Fotoğraf: AA]
Baskil Vakıfbank Ortaokulu Müdürü Ramazan Erbil Boydak, eğlenerek öğrenmeyi sağlamak amacıyla yapılan gösterim dolayısıyla Elazığ Şizofreni Dayanışma Derneğine teşekkür etti.
Kaynak: AA