Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ve Ticaret il Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye, Karaköprü ve Haliliye'de bulunan semt pazarlarında etiket denetimleri gerçekleştirdi.

Ekipler ürünlerin alış fiyatlarıyla satış fiyatlarını karşılaştırarak, fahiş fiyattan 8, sattığı ürünün üzerinde fiyat etiketi bulundurmayan 82 olmak üzere 90 pazarcıya 52 bin 290 TL para cezası uyguladı.

Şanlıurfa'da fahiş fiyat ve halk sağlığına yönelik denetimlerin süreceği belirtildi.