Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 3 sağlık çalışanı yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla Seydikemer'de bir otomobil şarampole devrildi. 3 sağlık çalışanı yaralandı.
Seydikemer ilçesinin D-400 kara yolu Çukurincir mevkiinde seyreden Fatih E. idaresideki otomobil şarampole devrildi.
Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü Fatih E. ile sağlık çalışanları Elif B. ve Medine Y. yaralandı.
Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası
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