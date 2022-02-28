Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 12:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şırnak’ta terör operasyonu
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 1 haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.
Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21-27 Şubat tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı.
Yapılan operasyonlarda toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.
2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken 1 şüpheli ise ilgili birime teslim edildi.
Etiketler: FETÖ PKK/KCK Şırnak Terör Örgütü Terörle Mücadele
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