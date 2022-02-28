Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21-27 Şubat tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı.

Yapılan operasyonlarda toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.

2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken 1 şüpheli ise ilgili birime teslim edildi.