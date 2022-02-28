Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 13:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivas’ta trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Sivas’ın Gürün ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole sürüklenen araçtaki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Sivas’ın Gürün ilçesi Ziyaret mevkiinde 59 yaşındaki Ş.D. yönetimindeki otomobil Malatya istikametine seyir halindeyken yoldan çıkarak şarampole sürüklendi.
Sürücü ve araçta bulunan 57 yaşındaki A.Ç. ile 5 yaşındaki E.B. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi’ni kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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