AA 18.01.2026 13:07

Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 9 ilde daha kura çekilişi yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 9 ilde daha hak sahiplerini belirlemek için kura çekilişi yapılacağını açıkladıç

Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 9 ilde daha kura çekilişi yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde ilk 3 hafta geride kaldı.

Proje kapsamında kura çekimleri 29 Aralık'ta başladı. Bugün Erzincan'da yapılan kura töreniyle 23 il için çekilişler tamamlandı.

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya ve Erzincan'da 75 bin 356 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

"Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız"

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 19-25 Ocak haftasının kura takvimine yer vererek, "Yuva demek, umut demek, gelecek demek. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta toplam 45 bin 909 konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyecek, mutluluğa ortak olacağız." ifadelerini kullandı.

Takvime göre yarın Şanlıurfa'da 13 bin 790, 21 Ocak Çarşamba Trabzon'da 3 bin 734 ve Tokat'ta 3 bin 392, 22 Ocak Perşembe Amasya'da 2 bin 601, 23 Ocak Cuma Manisa'da 7 bin 459, Kastamonu'da 2 bin 380 ve Sivas'ta 3 bin 904, 24 Ocak Cumartesi Aydın'da 6 bin 973, 25 Ocak Pazar günü de Giresun'da 1676 konut için kura çekimi yapılacak.

Böylece, 45 bin 909 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. 25 Ocak'ta kurası tamamlanan il sayısı 32'ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 121 bin 265'e yükselecek.

