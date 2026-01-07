Açık 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.01.2026 16:21

Bahis soruşturmasında 108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajeri PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında 108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajerini "tedbirli" olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Bahis soruşturmasında 108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajeri PFDK'ye sevk edildi

TFF'nin açıklamasına göre, son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu görevi yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumlu ile TFF'ye tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı belirlenen 104 futbol menajeri, tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

PFDK'ta sevk edilen isimler şöyle

ETİKETLER
Bahis Kumar PFDK TFF
Sıradaki Haber
ABD, uranyum zenginleştirme kapasitesini artırmak için 2,7 milyar dolar ayırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:23
SDG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
17:12
Aynı daireleri farklı kişilere satan 2 sanığa 305 yıl 7'şer ay hapis cezası
16:57
ANKA-III, ASELSAN'ın yerli AESA radarı MURAD ile gücüne güç katacak
17:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i resmi törenle karşıladı
17:28
Halep’te SDG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölgelere geçiyor
17:02
Bahis oynadığı tespit edilen 212 isim PFDK'ya sevk edildi
Eskipazar lahanasında 1250 ton rekolte bekleniyor
Eskipazar lahanasında 1250 ton rekolte bekleniyor
FOTO FOKUS
Halep’te SDG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölgelere geçiyor
Halep’te SDG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölgelere geçiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ