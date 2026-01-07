Bahis soruşturmasında 108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajeri PFDK'ye sevk edildi

TFF'nin açıklamasına göre, son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu görevi yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumlu ile TFF'ye tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı belirlenen 104 futbol menajeri, tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

PFDK'ta sevk edilen isimler şöyle