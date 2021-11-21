Edirne'de güvenlik güçleri İpsala ilçesi yakınlarında, 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan avukat Y.B'yi yakaladı.

Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.