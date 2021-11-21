Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi avukat yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi avukat yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri İpsala ilçesi yakınlarında, 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan avukat Y.B'yi yakaladı.
Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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