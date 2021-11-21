Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 14:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır’da 593 kilo esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Jandarma'nın düzenlediği operasyonda 593 kilo esrar ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının yaptığı operasyonda 390 kilogram kubar esrar ve 203 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Operasyonla ilgili İl Jandarma Komutanlığının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 6 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Etiketler: Diyarbakır Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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