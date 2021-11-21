Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının yaptığı operasyonda 390 kilogram kubar esrar ve 203 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Operasyonla ilgili İl Jandarma Komutanlığının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 6 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.