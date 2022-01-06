Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski 2 üsteğmen tutuklandı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı eski 2 üsteğmen tutuklandı.
Edirne'de alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçlerince Doyran köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanarak gözaltına alınan eski üsteğmenler Y.K. ve M.H.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Sıradaki Haber
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz