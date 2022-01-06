Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, Şehitkamil ilçesinde bir ikamette yaptıkları aramada 8 kilo 500 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirdi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu Narkotik
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