Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Şehitkamil ilçesinde bir ikamette yaptıkları aramada 8 kilo 500 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.