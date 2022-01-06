Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde marketlerde satılan ürünler denetlendi
[Fotoğraf: AA]
Vize ilçesinde marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi yapıldı.
Vize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının "Market Tedbirleri" konulu genelgesi kapsamında marketlerde denetimde bulundu.
Ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, marketlerin bağlı bulundukları odaların fiyat tarifelerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, denetimlerin hassasiyet içerisinde devam edeceği belirtti.
Fırsatçılara göz açtırmayacaklarını ifade eden Özalp, ekiplerin büyük bir titizlikle çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.
Etiketler: Denetim Kırklareli
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