Günlük bazda dün 946 bin 527 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 946 bin 214 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 150 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 260 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.