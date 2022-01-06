Kütahya’da tüm eczanelerin hafta içi 08.30 ile 18.30 arasında hizmet verdiğine değinen Eczacı Odası Başkan Cahit Ceylan, Bu saatler dışında ilaç ihtiyaçlarının nöbetçi eczanelerden karşılandığını ve Kütahya Eczacı Odası olarak vatandaşların fazla beklemeden ilaç alabilmesi için nöbetçi eczane sayısını 4’e çıkardıklarını belirtti.

Yeni nöbet sistemi hakkında açıklamalarda bulunan Ceylan, “Yoğunluk azalana kadar bu uygulamayı devam ettirmeyi planlıyoruz. Eczanelerimizde ek bir nöbet yükü oluşturduğu bir gerçek ama bizim eczacılar olarak önceliğimiz her zaman halk sağlığı olmuştur” dedi.

Hafta içi ve hafta sonu nöbetçi eczane saatleri

Yeni sisteme göre hafta içi 18.30’dan saat gece 01.00’e kadar 4 eczane hizmet verecek. Saat 01.00’den sonra destekçi olarak belirlenen 2 eczane kapanıp 2 tanesi sabah 08.30’a kadar çalışacak.

Cumartesi günü eczanelerin yarısı açık, yarısı kapalı bulunacak. Bir hafta 08.30 ile 18.30 arası bir grup eczane nöbet tutarken, diğer hafta öteki eczaneler açık olacak. Saat 18.30’dan sonra ise 4 eczane Pazar sabah 08.30’da kadar nöbetçi bulunacak.

Pazar günü ise saat 17.00’e kadar 4 eczane, 17.00’den sonra ise farklı 4 nöbetçi eczane olacak.