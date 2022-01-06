Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 3'ü tutuklandı.
Güvenlik güçlerince dün Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan H.B, E.B, M.G, F. G. ve M.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan M.G, H.B. ve M.B, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Edirne FETÖ Yunanistan Sınır Güvenliği
Son Haberler
- 16:37
- 16:37
- 16:32
- 16:33
- 16:21
Sıradaki Haber
Erzurum Şehir Hastanesi'nde navigasyonlu ulaşım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz