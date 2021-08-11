Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği, her hafta olduğu gibi bu hafta da bölgenin güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. İlçede faaliyetler yürüten dernek, 14 kişilik grupla Cengiz Topel Caddesi üzerinde sabah saatlerinde bir araya gelerek, Erdanis bölgesine hareket etti. Hakkari il sınırlarında bulunan Erdanis bölgesine giden dernek üyeleri, 3 bin 400 rakımda bulunan bölgedeki 4 gölü gezdi.

Burada eskiden yüzen adanın olduğunu, şimdi ise görülmediğini ifade eden Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Suat Öztekin, ’’Bugün muhteşem bir yerdeyiz Erdanis bölgesindeyiz. Sabah saatlerinde geldik, çok sayıda gölü gedik ama maalesef küresel ısınmanın ve kuraklık sebebiyle bazı göllerde sular azalmış durumda. Bizde dernek olarak bölgemizi elimizde geldikçe tanıtmaya devam edeceğiz. Bizde 14 kişilik dernek üyeleri ile doğa turlarımıza devam edeceğiz. İnşallah elimizde geldikçe doğamızı kuruyacak şekilde tüm doğaseverleri buralara davet ediyoruz’’ dedi.

Doğa sevdalıları olduklarını belirten dernek başkan yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, ’’Yüksekova merkezine 70 kilometre ve Hakkari merkezine 80 kilometre mesafede bulunan rotamız Erdanis mıntıkası oldu. Başlattığımız trekking yürüyüşle hem bölgede bulunan gölleri keşfetme olanağımız oldu, hem de bölgede eski tarihlerde ait kalıntılar görme imkanı doğdu. Ziyaret ettiğimiz ‘Kırmızı göl’ ismi olarak anılıyor. Rakım 3 bin 400 metre yükseklikte bulunuyor. Erdanis bölgesi çok eski yerleşim olup bu bölgede Asurlar, Nasturiler bu alanda yaşamıştır. Ve bu bölgede o döneme ait kalıntılar görme imkânı veriyor bize. Kırmızı göl yapısı bakımından tektonik kökenli bir gölüdür. Yer kabuğu hareketleri sonucunda çöken alanlarda oluşan çukurlarda biriken su kütlelerinin oluşturduğu göllerdir. Bu göller kendi kaynağını bölgeden bulunan küçük su kaynaklarından almaktadır. Erdanis bölgesinden bulunan dört gölden biri olan kırmızı göldür. Sabah saat 8 - 9 civarından her gün çobanlar bu vakitlerde koyunları burada dinlendirip su ihtiyacını karşılamaktadır. Bu bölgede yüzlerce kuş çeşidine karşılamak mümkündür. Bu bölgelerinin turizme kazandırılması istiyoruz aslında. Ama temel eksende ekolojik yaşam alanlarına hiç bir şekilde zarar vermeden ve kirletilemeyerek herkesin doğal alanları gezip görmek istiyoruz. Bu yıl kuraklık olduğu için yüzey suları beş altı metre geri çekilmiştir’’ diye konuştu.

