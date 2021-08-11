Gaziantep'te, dün akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan tepelik alanda mevsimlik kurutmalık işi yapan Mehmet Deniz'e (21), etkili olan sağanak yağış sırasında yıldırım isabet etti. Yıldırımın isabet ettiği Mehmet Deniz, ağır yaralandı. Talihsiz genç, çevredeki iş arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uzun süre kalp mesajı yapıldı, hayata döndürülemedi

Ambulansla hastaneye götürülen Mehmet Deniz'in kalbi yolda durdu. Ambulansta ve hastanede uzun süre kalp mesajı yapılan talihsiz genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Mehmet Deniz'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

