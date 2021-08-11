Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 11:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobille çarpışan minibüs takla attı: 4 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Giresun’un Bulancak ilçesinde otomobille çarpışıp takla atan minibüsteki sürücü ve 3 yolcu yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında ilçeden geçen Karadeniz Sahil yolu üzerindeki Yalıköy kavşağında meydana geldi. Yusuf Korkmaz yönetimindeki 28 M 5327 plakalı yolcu minibüsü, Hanife Yüksel yönetimindeki 67 ABE 245 plakalı otomobille çarpışıp, takla attı. Kazada, ters dönen minibüsteki sürücü ile 3 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Etiketler: Giresun Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kurutmalık işi yaparken üzerine yıldırım düşen genç hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz