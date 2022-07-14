Yüksekova'da akşam saatlerinde kızıl renginde büyük bir şekilde dağların üzerinde çıkan ‘süper ay’ güzel görüntüler oluşturdu.

Özellikle Cilo Dağları üzerinde duran dolunay görenleri mest etti.

[Fotoğraf: İHA]

Kızıl ve beyaz rengiyle dağların üzerinde hakim bir şekilde duran ayın güzelliğini görenler, hemen telefonlarına sarılarak fotoğraf çekti.

[Fotoğraf: İHA]

Süper Ay’ın büyük haline hayran kaldığını belirten Gökhan Aykut, "İlk kez bu kadar net görüyorum. Muazzam bir görüntü. Kesinlikle hayran kaldım. Bitmesin bu manzara. Doyasıya bakma fırsatımız oldu. Bizde arkadaşlarla oturup doyasıya seyrettik" dedi.