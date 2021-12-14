Yeşildere Mahallesi'ndeki Hamit Kesici Ortaokulu'nda okuyan 6. sınıf öğrencileri, polisler için okullarında etkinlik düzenledi.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden çocuklar, Emniyet Müdürü Murat Güneş'i ve polisleri okullarına davet etti.

Okula giden Güneş ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından polislere olan sevgilerini şiir okuyarak dile getiren öğrencileri ilgiyle izledi.

Etkinlik "Türk Polisi" konulu sinevizyon gösterimiyle sona erdi.

İlçe Emniyet Müdürü Güneş, yaptığı açıklamada, emniyet teşkilatı olarak göreve geldikleri günden bu yana öğrencilerin yanında olmanın onlar için öncelik taşıdığını söyledi.

Özellikle ilkokul ve lise çağına kadar olan öğrencilerin destekçisi olduklarını ifade eden Güneş, şöyle konuştu:

"Nisan ayından bu yana 'Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar" projesi kapsamında öğrencilerle birçok kez bir araya geldik. Bundan sonra gelmeye devam edeceğiz. Ülkenin geleceği sizlersiniz. Sizden gelen geri dönüşümleri gördükçe daha azimli oluyoruz. 24 saat görev yapan polis ağabeyleriniz sizin için daha fazla çalışacak. Her zaman yanınızdayız. Ne zaman isterseniz kapımızı çalabilirsiniz."

6. sınıf öğrencilerinden Gever Akyol ise polis ağabeylerinin kendilerine daha önce sürpriz yaptığını anlattı.

Arkadaşlarıyla polisler için bir sunum hazırladıklarını belirten Akyol, "Emniyet Müdürlüğüne giderek onları okulumuza davet ettik. Okulumuza gelen polis ağabeylerimiz için şiir okuduk. Çok iyiler bizi her türlü sıkıntılardan koruyorlar. Onları daha yakından tanıdık. Sıcaklıklarını hissettik." dedi.

Güneş, etkinliğin ardından öğrencilere hediyeler verdi.