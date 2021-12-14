Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Gaziantep'ten toprak ve bayrak getiren öğretmen Mehmet Kankaya ve öğrenci Mehmet Ataş makamında kabul etti.

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 80 ile Gaziantep'ten öğretmen ve öğrenciler eşliğinde toprak ve bayrak gönderildi.

Etkinlik kapsamında Hakkari'ye gelen Kankaya ve Ataş'la kabul eden Akbıyık, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı.

Gaziantep'ten getirilen toprağı ve bayrağı teslim alan Akbıyık, Kankaya ve Ataş'la sohbet etti.

Kankaya ve Ataş, Şırnak'a gitmek üzere kentten ayrıldı.