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Güncel
AA 16.02.2024 09:40

Yüksekova'da kar yağışı etkili oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili oldu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yüksekova'da kar yağışı etkili oldu

Gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

Araçların karla kaplandığı ilçede, vatandaşlar iş yerleri ve araçların üzerinde biriken karı temizledi.

Bazı köy yollarının olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandığı ilçede ekipler cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlattı.

Vatandaşlardan Erkan Şahin, gece hava durumunda kar yağışı göründüğünü, bu nedenle aracını brandayla kapattığını söyledi.

İstanbul'dan ilçeye geldiğini belirten Şahin, "Aracımın etrafında biriken karı temizledim. Doğu'ya geldiğimizde bölgenin güzel yanları olduğu kadar, zor yanları da var." dedi.

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