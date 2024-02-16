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Güncel
AA 16.02.2024 02:02

Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçlarla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce 3 ay süren takip ve çalışmalar sonucunda il merkezi, Ceylanpınar, Siverek, Birecik, Akçakale ve Suruç ilçeleri ile Gaziantep'te belirlenen 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu hap, av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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