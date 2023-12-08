Yüksekova'da 14 bin 500 dekar arazi sulanacak

Çelik başkanlığında düzenlenen toplantıda, Hakkari genelindeki içme suyu probleminin çözüm yolları için planlanan çalışmalar ile projeler değerlendirildi.

Toplantıda Hakkari’nin içme suyu ihtiyacının giderilmesine yönelik yapılan çalışmaları aktaran DSİ Genel Müdürlüğü personelleri, Yukarı Otluca ve Golan bölgelerinde yer altı barajı için yaptıkları incelemeler hakkında Vali Ali Çelik’e bilgiler verdiler.

Yüksekova Dilimli Barajı sulama ihalesinin yılsonuna kadar yapılarak, 2024 yılında birinci kısmı olan 14 bin 500 dekar arazinin sulamasına yönelik çalışmalara başlanacağı bilgisini de verdiler.

İş ve işlemlerin hızlandırılması talimatını ileten Vali Çelik, yaptıkları çalışma ve incelemeler için DSİ Genel Müdürlüğü personellerine teşekkürlerini iletti.

Toplantıya DSİ’den Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ekinci, Sulama Daire Başkanı Oğuzhan Bektaş, İçme Suyu ve Atık Su Daire Başkanı Göktuğ İlter, DSİ Bölge Müdürü Ayhan Şahna, Bölge Müdür Yardımcısı Sedat Demirhan, Hakkari Şube Müdürü Abdulkerim Aykut, Şube Müdürü Erbil Turhan, Sulama Şube Müdürü Fırat Kaçmaz katıldı.