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Güncel
İHA 08.12.2023 10:17

Elazığ’da bir ay içinde 277 trafik kazası oldu

Elazığ’da kasım ayında meydana gelen 277 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 111 kişi de yaralandı.

Elazığ’da bir ay içinde 277 trafik kazası oldu
[Fotograf: İHA]

Kentte meydana gelen 277 kazada 111 kişi yaralanırken, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kazaların 166’sında ise maddi hasar meydana geldi.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının; araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu aktarıldı.

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