Yozgat Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, Akdağmadeni ilçesinde 551 yıllık meşe, Çekerek ilçesinde ise yaşı 200 yılın üzerinde olan kavak ağacı bulunduğunu belirtti.

Akdağmadeni ilçesinde bulunan ağacın türünün sapsız meşe olduğunu ve türünün şampiyonu bir anıt ağaç olduğunu aktaran Çiftçi, "Ağacın gövde çevresi 4 metre 20 santim, çapı 1 metre 40 santim ve tepe çevresiyle 300 metrekarelik bir alanı kaplayan özellikleriyle türünde Türkiye şampiyonu bir ağacımızdır." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, Çekerek ilçesi Kamışçık köyünde bulunan ve "ulukavak" olarak adlandırılan anıt ağacın 20 metrelik heybetli görüntüsü ile dikkati çektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"8 metre genişliğinde olan ulukavak, Alba cinsi kavak ağacı, 200 yaşından fazla olduğu tahmin ediliyor. Köyün simgesi haline gelen ve heybetli görüntüsü ile dikkat çeken kavak ağacı, köylülerimiz tarafından özenle korunuyor. Köylülerin geleneksel kıyafetlerini giyip kurban keserek dilekte bulundukları kavak ağacı, 1993 yılında sit ilan edildi. Ayrıca ulukavak ağacı, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak, "anıt ağaç" statüsüne kavuşturuldu. Nefes alan tarihe şahitlik yapan ağaçlarımız ziyaretçilerini bekliyor."