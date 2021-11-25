Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
[Fotoğraf: AA]
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 27 Kasım Cumartesi günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışması ve yarı sahada çift kale maçla devam etti.
Yeşil-mavililerde, hafif sakatlığı bulunan Gökhan Gönül takımla çalışmalara başlarken, Ronaldo Mendes ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Rize temsilcisi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Etiketler: Çaykur Rizespor Kayserispor
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