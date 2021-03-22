Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden uyuşturucu temin ederek satmaya çalışan şüphelinin ikamet ve iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda paketlenmiş halde 4,51 gram kenevir ve 5,29 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmaktan işlem yapıldı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.