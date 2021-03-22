Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 10:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Yozgat’ta polis ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 1 şüpheli tutuklandı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden uyuşturucu temin ederek satmaya çalışan şüphelinin ikamet ve iş yerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda paketlenmiş halde 4,51 gram kenevir ve 5,29 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmaktan işlem yapıldı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
Son Haberler
- 10:32
- 10:30
- 10:15
- 10:32
- 10:11
Sıradaki Haber
Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz