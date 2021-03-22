Samsun'da alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 503. Sokak'ta eşi ilçe dışında olduğu için bir süredir yalnız kalan Ali Özel'den (65) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İtfaiye yardımı ile eve giren polis, Özel'i yatağında hareketsiz şekilde yatarken buldu. 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları incelemede Özel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Özel'in cenazesi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.