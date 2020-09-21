Yozgat'ta alınan bilgiye göre, bir otomobilde tarihi eser olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalatlı köyü yakınlarında aracı durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, tarih eser niteliği taşıyan 18 heykel, 11 sikke, yüzük ve 9 obje bulundu. S.A, U.D, O.E. ve M.İ. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Eserlerin Müze Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.