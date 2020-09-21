İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan fiziki takip sonucu, dün Erzurum-Erzincan kara yolu Aşkale uygulama noktasında durdurulan 34 HR 3384 otomobilinde eroin ele geçirilen emekli polis S.N.A'nın polisteki işlemleri tamamlandı.

Emekli polis S.N.A emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlının Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusu sürüyor.

S.N.A'nın aracında dün narkotik dedektör köpeği "Dük"ün desteğiyle yapılan aramada, çamurluğa yapılan özel bölümde 61 kilo 750 gram eroin bulunmuştu.