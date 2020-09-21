Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada 6 kilo 500 gram kubar esrar, 123 uyuşturucu hap, 4 gram toz esrar, 28 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.