Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
[Fotoğraf: AA]
Sarp bölgede çıkan yangına 2 helikopterle müdahale ediliyor
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı.
Otmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.
Arazözler ve orman işçileri, arazinin sarp olması nedeniyle yangın bölgesine ulaşmakta güçlük çekiyor.
Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
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