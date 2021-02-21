Ekipler, kent merkezinde sokak hayvanları beslenme odaklarına mama, Topçu Göleti çevresine de ekmek ve çeşitli yiyecekler bıraktı.

Yozgat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Erhan Erol, sokak hayvanlarını hiçbir zaman sahipsiz bırakmadıklarını, yaban hayvanlarını da unutmadıklarını söyledi.

Erol, kedi ve köpek evleri yaptıklarını da anlatarak, "Bu yıl 20 kedi evi yaptık, bu evlerde 100'e yakın kedi yaşamaktadır. Bunun yanında sıfır atık projesi kapsamında eski varillerden 32 yuva yaparak şehrimizin belirli noktalarına yerleştirdik. Vatandaşlarımızın da bizlere destek olmasını istiyoruz" dedi.