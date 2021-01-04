Yozgat'ta cadde ve sokaklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlendi.

Yozgat'ta alışveriş yapan vatandaşlar, Lise ve Sarraflar caddelerinde yoğunluğa neden oldu.

