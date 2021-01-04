Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik yaşandı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta cadde ve sokaklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlendi.
Yozgat'ta cadde ve sokaklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlendi.
Yozgat'ta alışveriş yapan vatandaşlar, Lise ve Sarraflar caddelerinde yoğunluğa neden oldu.
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