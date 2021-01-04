Kayseri Havalimanı yeni terminal binası ve apron yapım projesinin inşaat çalışmalarını inceleyen Büyükkılıç, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Kayseri Havalimanı Genel Müdürü Halil Bektaş ve yüklenici firma TAV Havalimanları ve Sera Yapı Şantiye Şefi Galip Demirci'den bilgi aldı.

Büyükkılıç, inşaatta devam yatırımları yakından takip ettiklerini, buradaki projenin tamamlandığında 18 uçağın park edebilecek duruma geleceğini belirtti.

“18 uçağa rahatlıkla hizmet verecek”

Bu projenin tüm bölgeye hizmet edeceğini aktaran Büyükkılıç, "Proje bittiği zaman 18 uçağa rahatlıkla hizmet verecek ve park edecek konuma gelecek bir havalimanından söz ediyoruz. Körük sayısı 5 iken 7 olarak revize edilmesi de bizim için sevindiricidir.

“Erciyes'in eteğine yakışan bir havalimanı”

Memduh Büyükkılıç, “Kayserimize, Kapadokya bölgemize, Orta Anadolu'ya ve Erciyes'in eteğine yakışan böyle bir havalimanı terminal binası iç ve dış hatlarıyla tamamen yenilenmiş durumda. Kayseri'ye yakışan bir şekilde ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

