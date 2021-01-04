Valilikten yapılan açıklamaya göre, adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, jandarma sorumluluk bölgesinde son bir ay içerisinde arama ve yol kontrol çalışması yürütüldü.

Çalışmalar neticesinde 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör, 28 tabanca mühimmatı, 6 tüfek mühimmatı, 9 bin 792 tabanca yapımında kullanılan parça, 1 metal arama dedektörü, 6 kazı malzemesi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 11 şüphelinin gözaltına alındığı, ayrıca diğer suç ve kabahatlerden dolayı 221 şüpheli hakkında da adli ve idari işlem yapıldığı kaydedildi.