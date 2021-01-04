Ege ve İç Anadolu bölgelerindeki 4 ilin sınırları içinde kalan Frig Vadisi’nde düzenlenen etkinliğe katılanlar, yaklaşık 6 kilometrelik parkurda yürüyerek Kayzer Kalesi’ne ulaştı.

Vadideki tarihi yapıları görme imkanı da bulan gençler, güzel havanın da keyfini çıkardı.

Gençlik Merkezi Müdürü Ercan Şirin, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlere yönelik zaman zaman etkinlikler düzenlediklerini bildirdi.

Doğa yürüyüşünü de bu kapsamda gerçekleştirdiklerini belirten Şirin, "Burası, Kütahya’mızın birçok bölgesi gibi gerçekten tarihi ve doğasıyla muhteşem bir alan. Burada 6 kilometre civarındaki bir yürüyüş gerçekleştirdik. Kayzer Kalesi'ne çıkmak için yaklaşık 900 metre de tırmanış yaptık." ifadelerini kullandı.

Şirin, tüm gençleri düzenledikleri faaliyetlere katılmaya davet etti.