Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta öğrencilere EBA üzerinden trafik eğitimi verildi
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta jandarma tarafından öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden trafik eğitimi verildi.
İl Jandarma Komutanlığı trafik timi ekiplerince verilen eğitimde öğrencilerde, trafik bilinci ve farkındalığın oluşturulmasına yönelik bilgiler sunuldu.
Söz konusu eğitimlerin farklı aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
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