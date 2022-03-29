Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 22:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta ramazan pidesine zam yapılmayacak
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta ramazan pidesi fiyatlarında değişiklik yapılmadı, 200 gram sade pide 2 lira 75 kuruştan satılacak.
Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın, AA muhabirine, ekmek ve pide fiyatlarında değişiklik yapılmadığını, mevcut fiyattan satılacağını söyledi.
Sade ramazan pidesinin 2 lira 75 kuruştan satılmaya devam edeceğini aktaran Altın, "Bu fiyat ramazanda da sürecek. Ancak vatandaşımız susamlı ve yumurtalı pide yaptırmak isterse o özel üretime girdiği için fiyat farkı oluşacaktır." dedi.
Fırıncı Ali Açıkgöz de ramazan hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirerek, "Vatandaşımızın en çok tercih ettiği yumurtalı susamlı pide 5 lira civarında satılacak." diye konuştu.
Etiketler: Yozgat Ramazan Ayı
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