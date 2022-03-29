Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 21:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de vücuduna sardığı 2 kg uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vücuduna sarılı halde 2 kilogram uyuşturucuyla yakalanan zanlının tutuklanmasına karar verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde şüpheli görülen bir yolcunun yapılan üst aramasında, vücuduna sarılı halde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Mardin
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