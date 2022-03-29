Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 21:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye’deki fabrika yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Toprakkale ilçesi sınırları içerisinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında sabah saatlerinde nedeni bilinmeyen bir durumdan dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangının büyük olmasından dolayı da Hatay ve Adana’dan takviye ekipler yönlendirildi. Alevlere teslim olan fabrikaya müdahale eden ekipler, yaklaşık 10 saat sonra yangını kontrol altına aldı.
Kontrol altına alınan yangının tamamen söndürülmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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