Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 21:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında 55 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, lastik botlarda 55 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dalaman açıklarında hareket halindeki iki lastik botu durdurdu. Lastik botlardan alınarak karaya çıkarılan 55 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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