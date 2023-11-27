Yozgat'ta küçükbaş hayvan sayısının artırılması hedefleniyor

Küçükbaş yetiştiriciliğinde anaç sayısının artırılması, kırmızı et üretimindeki küçükbaş payının yükseltilmesi ve üreticilerin teşvik edilmesi amacıyla KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca "Portatif Çadır Ağıl" projesi hazırlandı.

KOP'un 2017'de 8 ilde başlattığı çalışma kapsamında Yozgat'ta 139 üreticiye çadır ağıl desteği verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, Tarım ve Orman Bakanlığınca küçükbaş hayvan sayısının artırılmasına yönelik birçok proje uygulandığını söyledi.

"Anaç koyun sayısının artmasına katkı sunacak"

Bunlardan birinin de "Portatif Çadır Ağıl" projesi olduğunu dile getiren Özkaya, "Çadır ağıllar, hayvanlar için daha rahat ve konforlu ortam sağlıyor. Hem beslenmeleri hem de diğer bütün şartlar için uygun ortam oluşuyor. Yavru atmaların önüne geçilmesiyle daha sağlıklı doğumlar olacak ve anaç koyun sayısının artmasına katkı sunacak" dedi.

Üreticilerin destekten memnun olduğunu aktaran Özkaya, "Çadır ağılların maliyetinin yüzde 70'i KOP tarafından, yüzde 30'u da üretici tarafından karşılanıyor. İlimizde üreticilere 17,5 milyonluk hibe desteği sağlandı" diye konuştu.

Sorgun Çiftçi Koruma Başkanı ve Hanbaşı Mahallesi Muhtarı Yusuf Taner Yiğit de 25 yıldır küçükbaş hayvan yetiştirdiğini ve 1000 koyun sahibi olduğunu belirtti.

Özellikle kışın ağılın yetersiz kaldığına değinen Yiğit, "Devletimizden Allah razı olsun, çadırlar çok güzel, geçen yıl yer olmadığı için 250 hayvanı sattım. Bir ay daha tutabilseydim para kazanacaktım, tutamadık. Seneye 2 bin yapacağım. Bizim geçim kaynağımız bu, hedefimiz büyük." ifadelerini kullandı.

"Çift yalıtımlı ve kesinlikle soğuk almıyor"

Sorgun'da destekten yararlanan üreticilerden Selim Gözübüyük ise "Ağılımız küçük geldiği için hayvanlarımız ölüyordu ve zarar ediyorduk. Bu 200 başlık bir çadır ağıl. Çift yalıtımlı ve kesinlikle soğuk almıyor, sıcağı da dışarı vermiyor. Çadır ağıllar diğer ahırlardan çok güzel" değerlendirmesinde bulundu.

Gözübüyük, 350 olan hayvan sayısını 1000'e çıkaracağını, devletin verdiği destekle hayvancılığın daha da gelişeceğine inandığını vurguladı.

Sarıkaya ilçesine bağlı Çatak köyünden küçükbaş hayvan yetiştiricisi Abdullah Eroğlu ise çadır ağıl sayesinde 350 koyununu 580'e çıkardığını aktardı.

Daha önce ağılının köy içinde olması nedeniyle sıkıntılar yaşadığına değinen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Çadır ağıl, benim için çok büyük bir hizmet oldu. Öncülük yapanlara teşekkür ediyorum. Çadırım olmasaydı ben bu işi yapamazdım. İmkanım olsa bir çadır daha yaparım. Çadır, kapalı sistem ağıllara göre göre çok iyi. Hastalık oranı çok azaldı. Traktörle içini temizleyebiliyorsun, eski ağıllarda direkli sistemlerde bunu yapamıyorduk."

Köçekkömü köyünden Hülya Çetinkaya da çadır ağıllar sayesinde koyun sayısının arttığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.