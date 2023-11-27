Hakkari’de kuvvetli rüzgar öğrencilere zor anlar yaşattı

Hakkari’de sabah saatlerinde kuvvetli rüzgara yakalanan bazı öğrenciler ve yayalar, ayakta durmayı zor başardı. Özelikle Dağgöl Mahallesi Pagan Caddesi’nden okula inen öğrenciler, rüzgârdan korunmak için birbirlerine tutundular.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, kentte kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar ile kuvvetli güney yönlü rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.