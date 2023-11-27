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Güncel
İHA 27.11.2023 15:08

Hakkari’de kuvvetli rüzgar öğrencilere zor anlar yaşattı

Hakkari’de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle öğrenciler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Hakkari’de kuvvetli rüzgar öğrencilere zor anlar yaşattı

Hakkari’de sabah saatlerinde kuvvetli rüzgara yakalanan bazı öğrenciler ve yayalar, ayakta durmayı zor başardı. Özelikle Dağgöl Mahallesi Pagan Caddesi’nden okula inen öğrenciler, rüzgârdan korunmak için birbirlerine tutundular.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, kentte kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar ile kuvvetli güney yönlü rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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