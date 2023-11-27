Elazığ’da fırtına çatıları uçurdu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün sarı kod verdiği Elazığ’da yağışlar ve kuvvetli rüzgar aralıklarla etkili oluyor. Bu çerçevede Sivrice ilçesinde gece meydana gelen fırtına bazı evlerin çatılarını uçurdu. Çatılardan uçan kalaslar ise bazı binaların ve araçların üzerlerine düşerek zarar verdi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu; öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olarak geçmesi beklenmektedir. Rüzgârların güneyli yönlerden kuvvetli; yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir” denildi.